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رئيسة البيرو الجديدة تعتزم إعلان تشكيلة حكومتها

كتب:

أ ش أ
10:31 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
دينا بولوارتي

دينا بولوارتي

تعتزم رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي اليوم السبت، إعلان تشكيلة حكومتها، وسط احتجاجات تطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو وإجراء انتخابات.

بولوارتي: أوجه نداء إلى الذين خرجوا للتظاهر كي يلتزموا الهدوء

وقالت بولوارتي في تصريحات لها، حسبما نقلت قناة «فرانس 24» الإخبارية: «أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كي يلتزموا الهدوء».

وأضافت: «إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونجرس»، معربة عن أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.

يذكر أنَّ بولوارتي كانت تشغل منصب نائبة رئيس بيرو حتى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم الأربعاء الماضي بعد إقالة كاستيو في البرلمان.

واندلعت احتجاجات عديدة يوم الخميس الماضي في ليما وعدة مدن أخرى، وذلك للمطالبة بالإفراج عن كاستيو.

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