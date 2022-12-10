«حياة كريمة» تكشف عن مسببات الإعاقة أثناء وبعد الولادة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، حملة توعوية، للتوعية بمسببات الإعاقة، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، بعد إعلانها عن إهداء شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم، بإطلاق عدد من الفعاليات الخاصة بذوي الهمم، التي تنظمها على مدار الشهر.

وحددت «حياة كريمة» في منشورها التوعوي مسببات الإعاقة، التي جاءت كالآتي:

أسباب حدوث الإعاقة في أثناء الولادة

ـ نقص الأكسجين أثناء عملية الولادة، من الممكن أن تؤدي لوفاة الجنين أو إصابته باحدي الإعاقات.

ـ الصدمات الجسدية المحتمل إصابة الجنين بها أثناء عملية الولادة، سواء الكدمات الجسدية، أو إصابة بسبب طول عملية الولادة، استعمال طريقة الولادة القيصرية، بسبب وضع رأس الجنين أو حجمه مقارنة مع حجم عنق رحم الأم، ما يسبب الإصابة في الخلايا الدماغية أو القشرة الدماغية للجنين، وبالتالي حدوث الإعاقة العقلية.

ـ العدوى المحتمل إصابة الجنين بها كالتهاب السحايا والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي ويتسبب في وفاة الجنين أو اصابته بإعاقة مختلفة.

أسباب حدوث الإعاقة بعد الولادة

ـ إهمال الأسرة للتطعيمات المفروضة على الاطفال.

ـ الحوادث: كسقوط الطفل علي رأسه، عادات السبوع الخاطئة من إهتزاز الطفل، الصعقات الكهربائية، الحروق، الأدوية الخاطئة، استعمال القسوة عند عقاب الطفل.

ـ العدوى (ولهذا لا ينصح بتقبیل الطفل في الشھور الأولى).

ـ سوء تغذیة الأم والطفل والفقر البیئي.

ـ الغدة الدرقیة (لذلك یجب الاھتمام باجراء تحلیل كعب الطفل في الیوم التالي للولادة للتأكد من عدم وجود حساسیة للألبان).