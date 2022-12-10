«تعليم الحسينية» لـ قناة الحياة: نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» 94%

استعرض برنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية هند جاد، آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة» في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وقال عبدالعظيم القادري، مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية، إن مدرسة قهبونة الابتدائية من المدارس التي تقع في قرية ذات كثافة طلابية مرتفعة بناء على هذا الأمر كانت الكثافة تتخطى 65 طالبا، وفي بعض الفصول كان يصل لـ 70 طالبا.

وتابع: «بعد حياة كريمة تم إنشاء جناح جديد بالمدرسة، وتجديد جناح آخر، وبناء على هذا الأمر كثافة الفصول انخفضت ما بين 45 و50 طالبا، وهذا معدل كنا نحلم به كلنا».

وواصل: «يد التطوير من خلال حياة كريمة شملت 107 مؤسسات تعليمية داخل الحسينية، وتم الانتهاء من 87 تماما، وجارٍ تنفيذ 20 مبنى في مراحله الأخيرة، بنسبة تنفيذ 94% من المشروع».