حصاد قوافل «حياة كريمة» على مدار الأسبوع.. انتشرت في 3 محافظات

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة»، على تطوير أوجه الحياة في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، في تحسين حال الخدمات الموجودة بالقرى والنجوع الفقيرة، إلى جانب توفيرها في الأماكن التي كانت محرومة منها، وجاءت صحة المواطن على رأس أولويات المبادرة، حيث تطلق قوافل طبية وبيطرية في القرى لتقديم الخدمة الطبية للأهالي بالمجان.

قوافل «حياة كريمة» في السويس وقنا

وشهد هذا الأسبوع نشاطا مكثفا لقوافل «حياة كريمة» الطبية، ففي يوم 5 ديسمير الجاري، تواجدت القوافل في محافظات: قنا، السويس، المنوفية، وتم الكشف على 1751 مواطنا، إلى جانب تحويل 6 حالات للمستشفيات، وكانت القوافل بالتعاون بين المبادرة وجامعة السويس وجامعة جنوب الوادي وجامعة السادات، وضمت كل قافلة 12 تخصصا طبيا.

وفي محافظة السويس، لم تكتفِ «حياة كريمة» بالقوافل الطبية، فتم إطلاق قافلة بيطرية، بالتعاون بين المبادرة وجامعة السويس، والتي نظمت ندوة إرشاد زراعي حضرها 200 مزارع في يوم 5 ديسمبر، بالإضافة إلى الكشف على 106 حالات من الماشية والدواب و850 حالة من الطيور.

قوافل حياة كريمة من 1 إلى 4 ديسمبر

وفي الفترة من يوم 1 ديسمبر وحتى يوم 4 ديسمبر، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافلها في محافظة المنوفية، والتي جاءت بالتعاون بين المبادرة وجامعة السادات والمجلس القومي، وتم من خلالها الكشف على 789 حالة من المواطنين، بالإضافة إلى نقل 2 حالة إلى المستشفى.

أما عن التخصصات الطبية، فضمَّت القافلة 5 تخصصات طبية مختلفة، وإلى جانب عملها على الجانب الطبي، تم كذلك تنظيم ندوة توعوية في المحافظة، حضرها عدد كبير من الأهالي، وصل عددهم إلى 865 مواطنا، فضلا عن القافلة البيطرية التي أجرت الكشف على 143 حالة من الماشية والدواب، و550 حالة من الطيور، وكانت هذه القافلة بالتعاون بين «حياة كريمة» وجامعة السادات والمجلس القومي للمرأة.