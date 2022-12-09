خبراء اتصالات: تحسين جودة خدمات المحمول بقرى «حياة كريمة» خلال الأيام المقبلة

رحب خبراء الاتصالات توسع الوزارة في إنشاء أبراج المحمول في العديد من المحافظات، التي سيكون لها أثر إيجابي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات والاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرا في خدمات الاتصالات، خصوصا بعد الانتهاء من بناء أبراج تقوية الشبكات التي تغطي كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول

وأضاف وليد حجاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنه بنهاية العام الجاري سيكون جرى الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول في قرى «حياة كريمة»، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من هذه الأبراج يحدث طفرة في تقديم الخدمات على مستوى الصوت والبيانات.

وطالب «حجاج» ضرورة العمل بشكل دائم على تحسين خدمات الاتصالات في مصر، في ظل الزيادة التي تتم سنويا من قبل المستخدمين، حيث تخطى العدد حاليًا 100 مليون فرد، ومن المتوقع الزيادة في السنوات المقبلة، ما يعني أننا دائما نحتاج إلى تحسين جودة الخدمات لتلبي احتياجات هذا العدد الكبير من المستخدمين.

مبادرات الاتصالات في قرى حياة كريمة

قال إسلام خالد خبير الاتصالات، إن تركيز الوزارة على تحسين الخدمات في قرى «حياة كريمة» سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين في تلك القرى، موضحا أن هناك مبادرات أخرى تتم من قبل الوزارة منها نشر الثقافة الرقمية في قرى«حياة كريمة»، بهدف رفع الوعي الرقمي، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال 3 محاور فرعية هي نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى حياة كريمة.