أمريكا خلال الـ24 الماضية: هفوة جديدة لبايدن.. وخطة لإنهاء طوارئ «جدري القرود»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث كان من أبرزها الهفوة الجديدة للرئيس جو بايدن، بعد استقباله الأمير ويليام ولي العهد البريطاني.

وأجرى بايدن والأمير ويليام، محادثة قصيرة لمدة دقيقتين تقريبا، فيما قام الأول، بخطوة في إحدى الاتجاهات، لكن الحراس طلبوا من الرئيس الأمريكي، تغيير اتجاهه.

وفي وقت سابق، استقبل بايدن الأمير ويليام، في أحد جوانب ميناء بوسطن المتجمد، فيما سأل بايدن، ولي العهد البريطاني عن أين معطفه.

وقال المتحدث باسم «قصر كنسينجتون» الملكي، إلى أن لقاء ولي العهد البريطاني مع بايدن استمر نحو نصف ساعة، مشيرا إلى حادثة ودية وجوهرية في أجواء من الحفاوة بين المسؤولين.

أمير ويلز يشكر بايدن لحضوره جنازة إليزابيث الثانية

وقدم أمير ويلز، الشكر للرئيس الأمريكي لحضوره مراسم تشييع جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

والتقى ولي العهد البريطاني، أمير ويلز، ويليام، خلال زيارته مكتبة جون كينيدي بمدينة «بوسطن»،كارولين كينيدي ابنة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي وأفراد عائلتها، فيما زارت أميرة ويلز كاثرين مركز نمو الطفل في «جامعة هارفارد» الأمريكية.

وعلى جانب آخر، أوضحت السلطات الأمريكية، أن حصول موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن على الجنسية الروسية، إضفاء الطابع الرسمي على ولائه لـ«موسكو».

فريق أسانج القانوني يرفع قضية على بريطانيا في «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»

وأمس الجمعة، أشار أناتولي كوتشرينا، محامي سنودن، إلى أداء الأخير اليمين وتسلم بطاقة الهوية الروسية، فيما قدم مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، البالغ من العمر «51 عاماعاما»، طلب استئناف للمحكمة الأوروبية لمنع تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. ورفع فريق أسانج القانوني، قضية على بريطانيا في «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، سيقوم مجلس «مراجعة السلامة على الإنترنت»، بمراجعة الهجمات الأخيرة المرتبطة بمجموعة«Lapsus $» للقرصنة المعلوماتية تمارس الابتزاز، وأشارت «وزارة الأمن الداخلي»، إلى استخدام المجموعة تقنيات لتجاوز مجموعة من ضوابط الأمان شائعة الاستخدام وتسللت بنجاح إلى عدد من الشركات.

وفيما يتعلق بأحداث 11 سبتمبر 2001، رفعت السلطات الأمريكية السرية عن وثيقة مكونة من 31 صفحة، حول اجتماع بـ«البيت الأبيض» في ‏عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، قبل الاعتداءات الإرهابية.‏

الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون لمنع إضراب السكك الحديدية

اقتصاديا، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، على مشروع قانون لمنع إضراب السكك الحديدية الأمريكية، وكان «مجلس الشيوخ»، صوت أمس الأول الخميس، الأمريكي بموافقة 80 صوتًا مقابل اعتراض 15 لفرض اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي على عشرات النقابات التي تمثل 115000 عامل، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، قالت «واشنطن»، إنها مستعدة للاتصالات مع موسكو وبحث مصير معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت 3»، مشيرة إلى أهمية المعاهدة في الحفاظ على الأمن الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في 28 نوفمبر الماضي، تأجيل اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة «ستارت 3». وكان من المقرر اجماع البلدين في 29 نوفمبر الماضي.

مستشار الأمن القومي الأمريكي سيتوجه إلى البرازيل بعد غد الاثنين

من جانبه، أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا «77 عاما»، أنه يعتزم زيارة «واشنطن» قبل تنصيبه في 1 يناير المقبل، للقاء بايدن، مضيفا في مؤتمر صحفي بـ«برازيليا»، إن ممثل للرئيس الأمريكي سيأتي إلى البرازيل بعد غد الإثنين، لمناقشة الموعد، مضيفا أن الأمر سيكون بعد 12 ديسمبر الجاري، عندما يتم منح الصفة الرئاسية.

وأضاف دا سليفا، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسبب في الضرر نفسه للديمقراطية الأمريكية مثل سلفه جايير بولسونارو في البرازيل.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه سيتحدث مع بايدن عن السياسة والعلاقات بين البلدين ودور البرازيل في النظام الجيوسياسي العالمي الجديد، عن الأزمة الأوكرانية.

الظهور الأول لقاذفة «بي 21 رايدر» الجديدة

عسكريا، كشفت السلطات الأمريكية، للمرة الأولى، في بالمديل بـ كاليفورنيا النقاب عن قاذفة القنابل الجديدة «بي 21 رايدر»، أول قاذفة يطلبها الجيش الأمريكي منذ عقود، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى.

ونشر مالك «تويتر»، إيلون ماسك، تغريدة لصحفي أمريكي، أن موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اتخذ نهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حذف المشاهير وغيرهم بأمر سياسي

وأظهرت تغريدة صحفي عن رسائل إلكترونية أنه يمكن حذف المشاهير وغيرهم بأمر سياسي، ونشر مالك موقع التدوينات القصيرة تغريدة للصحفي، أظهرت رسالة بين مديرين بـ«تويتر» حول طلب حملة بايدن مراجعة التغريدات.

صحيا، تخطط إدارة بايدن لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة ‏المتعلقة بمرض «جدري القرود»، بسبب الانخفاض الكبير في أعداد الإصابات ‏وزيادة معدل توزيع اللقاحات المضادة للمرض.

‏وأصيب نحو 30 ألف شخص بينما توفي 15 آخرين ‏بسبب «جدري القرود» منذ تأكيد السلطات الصحية الأمريكية على أول إصابة في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».‏

وكان وزير الصحة الأمريكي، خافيير بيسيرا، أعلن في أغسطس الماضي، الطوارئ للإسراع في توزيع ‏اللقاحات وحملات التصدي لانتشار «جدري القرود»، فيما قال المسؤول الأمريكي، إنه لا يتوقع تمديد الحالة بعد موعدها النهائي المقرر في 31 ‏يناير المقبل.‏