برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: القمة العربية الصينية آفاق جديدة للتعاون

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالقمة العربية الصينية، بعنوان «القمة العربية الصينية آفاق جديدة للتعاون»، وآخر السيسي: أزمة الغذاء أخطر ما يواجه العالم.

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قمة التعاون جنوب جنوب، التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقصد بها تعاون الدول النامية مع بعضها، مشيرًا إلى أن التعاون فيما بينهم سيحقق التكامل والمصالح المشتركة، لأن تسخير القدرات المشتركة المتباينة سيعمل على انقاذ تلك الدول.

وتابع «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن موارد الدول ربما تكون مختلفة، وبالتعاون سنحقق التكامل، مدللًا على ذلك بالشراكة بين مصر والأردن والعراق، موضحًا: «أنت عندك بترول، لكن أنا عندي ثروة بشرية وموقع لوجيستي مميز، لذلك نستطيع تحقيق التكامل من هذه الموارد وتحقيق إنجازات لاقتصاديتنا».

أكد الكاتب الصحفي، أهمية إحداث التكامل الاقتصادي الذي يُنقذ الدول النامية من الصراعات الدولية، ومن هنا تكمن أهمية قضايا الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية كلمة السودان الخاصة بـ«وجود مشروع زراعي بين العرب والصين».