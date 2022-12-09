وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسليح

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون، متابعا: «نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم».

وأضاف «بن فرحان»، في المؤتمر الصحفي بختام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، «نعمل على دعم المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030، ونعمل وفق مصالحنا التنموية وغير معنيين بما يفسره الآخرون، وسياستنا الخارجية مبنية على دعم التنمية ورخاء الشعب السعودي».

وتابع: «لم نبحث قضايا التسليح مع الصين لأن القمة اقتصادية وتنموية، والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسليح، ومستمرون في بناء علاقتنا مع الصين وغيرها من الدول المهمة».

واستكمل: «التنمية الاقتصادية هي مصدر سياساتنا الخارجية، والمملكة طرف فاعل على الساحة السياسية ولها دور مهم في العالم».