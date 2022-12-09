رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسليح

كتب:

محمد عزالدين
08:06 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية وكل الدول العربية ستدعم اللبنانيين في ما يقررون، متابعا: «نتمنى للبنان كل الخير ويعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم».

وأضاف «بن فرحان»، في المؤتمر الصحفي بختام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، «نعمل على دعم المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030، ونعمل وفق مصالحنا التنموية وغير معنيين بما يفسره الآخرون، وسياستنا الخارجية مبنية على دعم التنمية ورخاء الشعب السعودي».

وتابع: «لم نبحث قضايا التسليح مع الصين لأن القمة اقتصادية وتنموية، والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسليح، ومستمرون في بناء علاقتنا مع الصين وغيرها من الدول المهمة».

واستكمل: «التنمية الاقتصادية هي مصدر سياساتنا الخارجية، والمملكة طرف فاعل على الساحة السياسية ولها دور مهم في العالم».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية السعودية: نعمل على تعزير الشراكة مع الصين لآفاق أكبر

السيسي: التنسيق مع السعودية يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة تحديات المنطقة

الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد المملكة العربية السعودية

ملك البحرين: نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان: السعودية تواصل العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي

«السعودية والصين».. تفاصيل شراكة استراتيجية واتفاقات اقتصادية جديدة
بقلم محمد عزالدين