الصين تسجل 3082 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية بالصين، 3082 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد، بينها 3034 إصابة محلية العدوى، و48 وافدة من الخارج، دون تسجيل أي وفيات جديدة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 360 ألف و734 حالة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد ارتفع إلى 360 ألف و734 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و235 حالة وفاة.

وأضافت «الصحة الوطنية»، أن البر الرئيسي الصيني، سجل 10729 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الأول الخميس، سجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في البر الرئيسي للبلاد، 3588 إصابة محلية العدوى بفيروس كوورنا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.