وزير الخارجية السعودي: لدينا مصالح مشتركة مع الصين وأمريكا وسنعمل على تحقيقها

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات، وموقع السعودية الاستراتيجي يتيح للصين بناء الجسور، وبحثنا العمل للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون.

وأضاف: «سنستمر بصياغة سياساتنا وفق مصالحنا ومنفتحون على الجميع، ولدينا مصالح مشتركة مع الصين وأمريكا، وسنواصل العمل على تحقيقها».

وأوضح «بن فرحان»، في المؤتمر الصحفي بختام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية: «ركزنا على قرارات نوعية تدعم مجالات التنمية الاقتصادية مع الصين، المملكة لا تتعامل بمسار واحد، ونحن منفتحون على الجميع، والمملكة تؤمن بالتعاون متعدد الأطراف».

وتابع: «نتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة، ولدينا شراكات استراتيجية مع أمريكا والهند والصين واليابان وألمانيا، والتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول، واقتصاد المملكة ينمو بشكل سريع ونحتاج لجميع الشركاء».

وواصل: «التنافس أمر إيجابي ويجب الابتعاد عن الاستقطاب، لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر، والصين لاعب أساسي على الساحة الدولية، والصين حريصة جدا على استقرار المنطقة وأمنها، والتعاون الصيني العربي ليس جديدا».