«تربية الأزهر بنين» تعقد مؤتمرا عن تدويل التعليم بالقاهرة

تعقد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولي الثامن، بعنوان تدويل التعليم بين الثوابت والمتغيرات: التعليم الأزهري أنموذجًا، في الفترة من 12- 13 ديسمبر 2022م، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة

يأتي المؤتمر، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور خالد محمود عرفان عميد كلية التربية بنين بالقاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال فرغل الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب مقررا المؤتمر.

وقال الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية بنين بالقاهرة ورئيس المؤتمر، إن فلسفة التعليم تنطلق من فلسفة المجتمع ومرتكزاته الوطنية والثقافية والاجتماعية والقيمية بما يحفظ للمجتمع ذاتيته الثقافية، ويحافظ على هويته دينا ولغة وتاريخا؛ بما يحقق للمجتمع أصالته وعراقته، ويضمن للأجيال تحقيق الانتماء الشامل والكامل.

وأكد عرفان في بيان، أن التعليم من خلال المحافظة على هذه الثوابت والانطلاق منها، يحفظ الشخصية المصرية من الذوبان والاغتراب، ويحقق الانتماء والمواطنة لدى أبناء الوطن في المراحل التعليمية المختلفة، فإذا كانوا اليوم أطفالا فهم عدة المستقبل ونافذة الأمل المشرق لوطنهم، وهذا ما تعنى به ثوابت التعليم، فالتدويل صيغة لا تغفل الثوابت والمرتكزات آنفة الذكر.

وأوضح أن المتغيرات، تكمن في أن التعليم المصري يحافظ على هويته وذاتيته الثقافية والوطنية، إلا أنه وفي الوقت ذاته لا يعرف طريقا للعزلة ولا الجمود والانزواء بعيدا عن التطورالمحلي والإقليمي والعالمي، الذي أصبح فيه العالم قرية واحدة، إنه عالم الكونية والكوكبية الذي يفرض على النظم التعليمية مسايرة المستجدات بأبعادها المختلفة، وهذا يؤكد أن التدويل جامع بين الثوابت والمتغيرات، وبين المرتكزات والمستجدات العصرية.

المؤتمر الدولي الثامن لكلية التربية بنين جامعة الأزهر

قال الدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الثامن للكلية والمعني بقضية تدويل التعليم يهدف إلى: إجلاء الدور الحضاري للأزهر في تدويل التعليم عبر التاريخ، واستكشاف الممارسات العالمية الناجحة والتي تتوافق وخصوصية التعليم الأزهري ورسالته، وكذلك استجلاء الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية اللازمة لتدويل التعليم الأزهري، واستكشاف مجالات التدويل المعززة للإدارة والتمويل الذاتي.

وأشار جمال الهواري وكيل لكلية لشؤون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور أبرزها: فلسفات ومداخل واستراتيجيات تدويل التعليم، والرؤى الحديثة لتطوير مناهج التعليم في ضوء فلسفات تدويل التعليم، وكذلك تدويل التعليم وسوق العمل الدولي والتنمية المستدامة، والتجارب والخبرات والصيغ والممارسات العالمية في هذا المجال، ومنها أيضا محور تدويل التعليم بين الفرص والتهديدات، مما يجعل هذا المؤتمر يتضمن أبعادا مختلفة تُسهم في استجلاء قضية المؤتمر.