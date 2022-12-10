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رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة في السويس

كتب:

محمد مجدي
10:49 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة في محافظة السويس، وذلك على هامش جولته التفقدية التي يجريها في المحافظة، والتي يرافقه خلالها عدد من الوزراء،  واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

تطوير مقرات الدولة

يأتي ذلك في اطار خطة الدولة وهيئة قضايا الدولة على تطوير مقراتها على مستوى الجمهورية، مزودة بالتقنيات الحديثة، لسرعة وتنظيم العمل القضائي،  وضمن سعي الدولة لتحقيق «العدالة الناجزة».

مقر جديد لهيئة قضايا الدولة قريبا

وشاهد رئيس الوزراء، فيديو تضمن شرح من القائمين على التطوير، جاء فيه إنَّ المبنى يقع على 4 أدوار، والذي تمّ تجهيزه بأحدث الآليات والتقنيات، وأحدث وأقوى أنظمة التأمين والمراقبة،  وأرشيف الكتروني.

وتضمن الفيديو أنَّه سيتمّ قريبا افتتاح مقر جديد لهيئة قضايا الدولة، في منطقة حدائق أكتوبر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.