سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 10 ديسمبر 2022

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك ثبات سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال التعاملات الصباحية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن»، تستعرض سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 25.83 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي الأهلي ومصر

- بلغ سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر اليوم، 25.74 جنيه للشراء، 25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي، 25.83 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

- قطر الوطني QNB سجل 25.78 جنيه للشراء، و25.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني

- البنك الأهلي اليوناني سجل 25.64 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

- في بنك HSBC بلغ سعره 25.77 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB

- بنك الاستثمار العربي AIB نحو 25.69 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول، 25.75 جنيه للشراء و25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الاهلي الكويتي

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، سجل سعر عملة الإتحاد الأوروبي، 25.76 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

- في بنك بلوم 25.76 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

- في بنك المشرق نحو 25.72 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف الدولي AIB

- في المصرف الدولي AIB، سجل نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

- في بنك الكويت الوطني NBK سجلت عملة الاتحاد الأوروبي نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.98 جنيه للبيع.