سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

اختلاف طفيف شهده سعر صرف اليورو في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، صباح اليوم، فى عمليات البيع والشراء، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن»، تستعرض سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي وبعد البنوك الأخرى.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 25.78 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- كما بلغ سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر اليوم، 25.75 جنيه للشراء، 25.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك العربية والأجنبية

- سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول، 25.75 جنيه للشراء و25.91 جنيه للبيع.

- في ميد بنك MIDBANK، سجل نحو 25.78 جنيه للشراء، و26.01 جنيه.

- داخل البنك الاهلي الكويتي «بيريوس»، سجل سعر العملة الأوروبية، 25.76 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم 25.64 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 25.72 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB، سجل نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.98 جنيه للبيع.

- سعره اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي، 25.83 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- قطر الوطني QNB نحو 25.79 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- بنك الاستثمار العربي AIB نحو 25.69 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع.