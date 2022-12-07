سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

تباين مستمر وقائم يوميا، على عمليات شراء وبيع اليورو في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم، واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن»، وفيما يلي نستعرض سعر صرف اليورو اليوم.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه

- وسجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي 25.84 جنيه للشراء و25.93 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ 25.64 جنيه للشراء و25.76 جنيه للبيع.

- كما بلغ سعره في بنك قناة السويس 25.65 جنيه للشراء و25.82 جنيه للبيع.

- في حين بلغ في بنك الإسكندرية 25.67 جنيه للشراء و25.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم بالنوك الأجنبية

- سجل سعر صرف اليورو داخل بنك كريدي أجريكول 25.64 جنيه للشراء و25.81 جنيه للبيع.

- في ميد بنك MIDBANK نحو 25.68 جنيه للشراء، و25.90 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» سجل سعر العملة الأوروبية، 25.65 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم 25.71 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.

- في المصرف العربي الدولي AIB نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.79 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 25.71 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.

- في مصرف أبوظبي الإسلامي، 25.72 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 25.70 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 25.67 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC نحو 25.66 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- بنك المصرفي العربي AIB نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.79 جنيه للبيع.