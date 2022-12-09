سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

تغير محدود سجّله سعر صرف اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال التعاملات الصباحية.

ووفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، واستمرارًا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن»، تستعرض سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 25.83 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر اليوم، 25.74 جنيه للشراء، 25.89 جنيه للبيع.

- سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي، 25.83 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- قطر الوطني QNB سجل 25.78 جنيه للشراء، و25.95 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني سجل 25.64 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC بلغ سعره 25.77 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- بنك الاستثمار العربي AIB نحو 25.69 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول، 25.75 جنيه للشراء و25.91 جنيه للبيع.

- وفي البنك الاهلي الكويتي «بيريوس»، سجل سعر عملة الإتحاد الأوروبي، 25.76 جنيه للشراء، و25.91 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم 25.76 جنيه للشراء، و25.92 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 25.72 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB، سجل نحو 25.77 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 25.64 جنيه للشراء، و25.98 جنيه للبيع.

- في ميد بنك MIDBANK، سجل نحو 25.78 جنيه للشراء، و26.01 جنيه.