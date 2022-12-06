سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

تباين مستمر يشهده سعر اليورو في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية لبوابة «الوطن»، نستعرض سعر صرف اليورو اليوم.

سعر اليورو في البنوك

- سجل سعر صرف اليورو داخل بنك كريدي أجريكول 25.67 جنيه للشراء و25.88 جنيه للبيع.

- في ميد بنك MIDBANK نحو 25.56 جنيه للشراء، و25.99 جنيه.

- داخل البنك الاهلي الكويتي «بيريوس» سجل سعر العملة الأوروبية، 25.71 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم 25.69 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 25.72 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في المصرف العربي الدولي AIB نحو 25.67 جنيه للشراء، و25.82 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 25.68 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- سعره اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 25.76 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 25.71 جنيه للشراء، و25.89 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 25.67 جنيه للشراء، و25.88 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC نحو 25.7 جنيه للشراء، و25.9 جنيه للبيع.

- بنك الاستثمار العربي AIB نحو 25.69 جنيه للشراء، و25.08 جنيه للبيع.