إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

الحالة الصحية للمصابين

وبالانتقال إلى مكان حادث انقلاب السيارة الملاكي، تبين إصابة كل من «محمد.م.أ» 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، و«أحمد.ش. ع»، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل المصابان في انقلاب السيارة الملاكي إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.