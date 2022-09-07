إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي في البحيرة «صور»

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى بالقرب من الكيلو 88 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وجار عمل الفحوصات الطبية لهم بمستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من: «مروة موسي سلامة 28 عاما، دينا موسى سلامة 22 عاما، ملك محمد سعيد عاما، موسى سلامة موسى 64 عام، سعاد موسى سلامة 32 عاما، ياسين شريف حسين 6 سنوات، سهام محمد إسماعيل 54 عاما، ياسين شريف الغازولي 6 سنوات، جميعهم مقيمي شبرا الخيمة ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

عودة الحركة المرورية إلي طبيعتها

وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.