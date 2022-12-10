استهداف 89 ألف طالب ضمن فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية، لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، وذلك بمدرستي الفاروق الرسمية المتميزة لغات وأسيوط الرسمية المتميزة لغات بحي شرق أسيوط، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، على أن تستمر فعاليات المبادرة لتشمل جميع المدارس الابتدائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

الكشف على الطلاب

وتابع المحافظ أعمال الكشف على طلاب مدرسة الفاروق الرسمية لغات، وطلاب مدرسة أسيوط الرسمية، من خلال خطوات فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان.

بدء فعاليات السنة الخامسة للمبادرة

وأشار محافظ أسيوط إلى بدء فعاليات السنة الخامسة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، ليتم الاستكمال للفحص الأولي للصف الأول الابتدائي علي مستوي مدارس المحافظة في الريف والحضر، ويبلغ المستهدف من طلاب الصف الأول الابتدائي 33 ألفا و765 طالبا وطالبة بالحضر، و58 ألفا و31 طالبا وطالبة بالريف.