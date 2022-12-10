التصديري للصناعات الهندسية ينظم ورشة عمل حول التشبيك مع مقدمي الخدمات بالإسكندرية

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، «ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة لقطاع الصناعات الهندسية» التي تتيح الفرصة للتشبيك بين المصانع الهندسية مع أكثر من 25 من مقدمي الخدمات المختلفة وتشمل خدمات تقنية، ولوجيستية، وتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، وخدمات تمويلية، وغيرها وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 بمحافظة الإسكندرية.

المشروع المصري الألماني للابتكار بالقطاع الخاص

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة المشروع المصري الألماني للابتكار بالقطاع الخاص (Private Sector Innovation) الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة له والذي يهدف الي تحسين البيئة الداعمة للابتكار في مصر.

وأشار المجلس إلى عقد الورشة بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وشبكة خدمات تنمية الأعمال بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية مُستثمرى منطقة مرغم الصناعية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) .

استمرار تنفيذ خطة المجلس لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية

من جانبها، شددت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على سعى المجلس لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية خاصة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والتي تقوم بدور كبير قي دعم القطاعات الهندسية، مشيرة إلي استمرار العمل لتنفيذ خطة المجلس لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.

استمرار صحوة الصادرات الهندسية وخلق مناخ داعم لزيادة صادرات

وأكدت مى حلمي، ضرورة تنسيق جهود العمل مع كافة الجهات من أجل استمرار صحوة الصادرات الهندسية وخلق مناخ داعم لزيادة صادرات القطاعات الهندسية المختلفة ، والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التصديرية في مصر، حيث حققت الصادرات الهندسية ارتفاع بنسبة 19% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتسجل 2.7 مليار دولار بالرغم من الظروف العالمية المحيطة وتضرر سلاسل الإمداد العالمية.