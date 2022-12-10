سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 10 ديسمبر

استقرت عملة الكويت الرسمية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية في المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي

ووفقا لآخر التحديثات البنكية المرتبطة بسعر البيع والشراء للدينار الكويتي مقابل الجنيه، ووفقا لمواقع البنوك الرسمية الأتي:

سجل سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي المصري، بلغ نحو 77.30 جنيه للشراء، 80.14 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية اليوم في بنك بلوم نحو 79.96 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

سجل الدينار في بنك المشرق سجلت 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في المصرف الدولي AIB سعر 79.94 جنيه للشراء، 80.31 جنيه للبيع.

- سجل الدينار في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعرها 75.55 جنيه للشراء، 80.54 جنيه للبيعز

سجل الدينار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 78.19 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

سجل الدينار اليوم في بنك قطر الوطني 80.05 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

سجل الدينار في بنك HSBC سجل نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، سعر 75.97 جنيه للشراء، 81.98 جنيه للبيع.

سجل الدينار في البنك المركزي بلغ سعره 80.07 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع.