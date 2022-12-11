«الجامعات»: امتحانات الشفوي والعملي أواخر شهر ديسمبر

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي واالبحث العلمي، موضحين أنها ستنطلق 9 يناير 2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن امتحانات العلمي و الشفوي ستنطلق نهاية شهر ديسمبر الجاري.

تحويل المقررات الدراسية لإلكترونية

وأشاروا إلى أن تحويل المقررات الدراسية لإلكترونية ساهم في القضاء على ظاهرة الشيتات، منوهين إلى أن الاختبارات جزء رئيسي من تقوم الطلاب خلال العام الدراسي .

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الاستعدادا التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 مع تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، موضحا أن امتحانات العملي والشفوي ستنطلق خلال الفترة المقبلة بنهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل وفقاً للجداول الزمنية التي أعدتها الأقسام المختلفة بالكليات، منوها إلى أن الكتاب الإلكتروني والمنصات التعليمية ساهمت في القضاء على ظاهرة الشيتات.

كشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، عن انطلاق أعمال امتحانات العلمي والشفوي لغالبية الكليات نهاية الشهر الجاري مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.