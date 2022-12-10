«الجامعات الخاصة»: تقديمات منتصف العام للكليات وفقا لتنسيق 2022

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق القبول بالكليات المختلفة 2022-2023، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والحدود الدنيا التي أقرها المجلس، حيث من المقرر أن يفتح باب التقديم للمقاعد الشاغرة في الكليات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري.

أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن التقديم سيكون وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات ضد كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف عضو الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التقديم للكليات على الأماكن الشاغرة سيكون بنفس قواعد تنسيق الجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أن التقديم سيكون على الأماكن المتاحة بالكليات التي أصبحت شاغرة بعد تحويلات بعض الطلاب، لافتا إلى أن الطلاب الراغبين في التقديم عليهم التوجه للجامعات بأوراقهم للالتحاق، بعد انتهاء امتحانات التيرم ، موضحاً أنه ل اتغيير في قواعد التنسيق عن العام الماضي بالنسبة لتنسيق الجامعات العام المقبل.

لا نية في تغيير قواعد تنسيق القبول العام المقبل

أعلن الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بقواعد التنسيق والقبول بمختلف الكليات والبرامج الدراسية مع التشديد على تطبيق إجراءت كورونا، لافتا إلى أن بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول سيتم الالتزام بفتح باب التقدم للكليات والأماكن الشاغرة مرة أخرى.