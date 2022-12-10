«الأعلى للجامعات»: لا تغيير في موعد امتحانات التيرم الأول بالكليات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022 - 2023 ستُجرى في موعدها المحدد من قبل المجلس، ووفقاً للخريطة الزمنية.

وذكر المجلس، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستُعقد في 9 يناير 2023، لافتا إلى أن مدة الدراسة بالتيرم الأول تستمر 14 أسبوعًا وتنتهي في 5 يناير من الشهر المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن 26 يناير المقبل هو موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ستبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 28 يناير، وتنتهي الخميس 9 فبراير، على أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير، مشيرا إلى أن الدراسة ستستمر حوالي 16 أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022 - 2033، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأبرزها التشديد في تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وعدم خروجها عن المنهج الدراسي المقرر للطالب، والاهتمام بضرورة أن تتناول الامتحانات كل أجزاء المنهج.

الالتزام بالخريطة الزمنية للدراسة

ومن جانيه، أكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أن 9 يناير المقبل هو موعد بدء امتحانات التيرم الأول.