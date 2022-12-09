«التعليم العالي»: استكمال الانتخابات الطلابية بما يتوافق مع امتحانات «الميدتيرم»

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أنه جارٍ استكمال ماراثون الانتخابات في باقي الجامعات الخاصة والأهلية، بما يتناسب مع ظروف امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أن انتخابات الاتحادات الطلابية حتى الآن شارك بها 27 جامعة حكومية، و14 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية، و56 معهدًا عاليًا، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح بلغ 28210 طلاب وطالبات، بزيادة تصل إلى 2000 طالب وطالبة على عدد الطلاب المُترشحين حلال السنوات السابقة.

عدد الطعون المُقدمة

وأكدت أنه تم حصر عدد الطعون المُقدمة وما تم قبوله من اللجان العليا بالجامعات ليصل عدد المُتقدمين بعد الطعون والتنازلات إلى 26842، ووصل عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 445 كلية، وتم الانتهاء من الانتخابات في 317 كلية ومتبقي 128 كلية لمرحلة الإعادة، وقد تركزت جولة الإعادة في عدة جامعات دون أخرى سواء (الإعادة في «لجنة/ فرقة» أو في «فرقة كاملة»).

وأفاد التقرير بالانتهاء من جامعات الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر، وأجريت الإعادة في 128 كلية للتنافس على 1792 مقعدًا على مستوى اللجان بالكليات بجامعات (طنطا، الفيوم، دمياط، مدينة السادات، حلوان، أسوان).