مصرع شاب في تصادم جرار زراعي ودراجة نارية بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، في حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية «موتوسيكل»، أمام قرية شبرا النونة بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم دراجة نارية وجرار زراعي في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية أمام قرية شبرا النونة التابعة لدائرة المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى في حادث التصادم

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع حادث تصادم الجرار الزراعي والدراجة النارية، وتبين وفاة علي عمر علام، 45 عاما، مقيم بقرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وحُررت المحاضر اللازمة بالوقائع، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.