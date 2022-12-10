وزير الزراعة يبحث مع نظيره في زيمبابوي التعاون المشترك بين البلدين

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة في زيمبابوي وذلك على هامش إجتماع استدامة الأمن الغذائي بابيدجان لبحث اوجه التعاون بين الجانبين وخلال اللقاء قدم "جونجوي" التهنئة للقصير على نجاح مؤتمر المناخ.

وأشار إلى انه كان تجمع كبير لدول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية ومن جانبه أشار "القصير" إلى انه تم تخصيص يوما كاملًا في قمة المناخ تحت عنوان الزراعة والتكيف وقد تم اطلاق مبادرة FAST والتي تهدف الي تحول المستدام للغذاء ليس فقط في مصر بل دول العالم فضلًا عن انها تعتبر بمثابة مبادرة تضم كل المبادرات التي تم اطلاقها من قبل فضلًا عن انها تدعم حشد التمويل لمجابهة التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء ناقش "الوزيران" امكانية التعاون في مجال استصلاح الاراضي وإنتاج التقاوي واستنباط أصناف نباتية قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والاستزراع السمكي والثروة الحيوانيه والزراعات المحمية والبحوث التطبيقية والتدريب وبناء القدرات واتفقا على تحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل في مجال الزراعة والثروة السمكية على أن تشمل كل موضوعات التعاون وتوقيعها في أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر بكوت ديفوار والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.