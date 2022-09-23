الحاصل على المركز الأول في إنتاج القمح: حصلنا على التقاوي مجانا

قال أحمد عبدالحافظ الحاصل على المركز الأول في إنتاج محصول القمح، إنه حصل على هذا المركز بفضل الله والمرشدين، موضحًا: «كنت التزم بالخطوات التي يرشدوننا إليها، وبخاصة في زراعة المصاطب»، مشيرًا إلى أنّ زراعة المصاطب أفضل كثيرًا من غيرها، على مستوى الإنتاجية.

أهمية زراعة المصاطب

وأضاف عبدالحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «الإنتاجية زادت كثيرًا بسبب زراعة المصاطب، وسعر التوريد أفضل من أي موسم مضى، بعض التجار كانوا يريدون المحصول للإتجار به في منظومة السوق السوداء، لكننا تعاقدنا مع الحكومة ووردنا محصولنا وحصلنا على المقابل».

وتابع الحاصل على المركز الأول في إنتاج محصول القمح: «حصلنا على التقاوي مجانا، ووردت محصولي بالكامل، وتوصيات الإرشاد بان نستخدم 5 شكاير كيماوي في الفدان الواحد، وقبل القمح زرعنا ذرة، وبعد زراعة القمح قمنا بزراعة الأرز، وجني الأرز سيكون في 10 أكتوبر المقبل، وأتمنى الحصول على المركز الأول في زراعة الأرز أيضا».

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كرموا مزارعي القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية هذا العام.

الرئيس السيسي يولي زراعة القمح اهتماما كبيرا

وأكد «القصير» أن الرئيس السيسي يولي محصول القمح أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، حيث تقدم الحكومة حزمة حوافز لكي تشجع الفلاحين على زراعة محاصيل القمح.

وشدد، على أن قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي لأردب القمح للموسم الجديد 1000 جنيه، مع توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج يحتذي بها المزارعون.