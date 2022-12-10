انطلاق ملتقى «شغلني» التاسع للتوظيف.. يوفر 4 آلاف فرصة عمل

انطلق صباح اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، ملتقى «شغلني» للتوظيف، بمنطقة وسط البلد بمبنى الجريك كامبس، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية لتوفير وظائف شاغرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ملتقى «شغلني» للتوظيف في نسخته التاسعة والذي يوفر فرص عمل لقطاع كبير من الشباب من الجنسين، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الملتقى، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة يوميا لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل ملتقى التوظيف التاسع

- انطلق ملتقى التوظيف لتوفير الوظائف في التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء، ويوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات.

- يقام الملتقى في مبني الجريك كامبس (28 ش الفلكي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة).

- دخول الملتقى والتقديم على الوظائف مجاناً.

- يقدم أكثر من 4000 فرصة عمل متوفرة .

- فرص العمل المتوفرة موثوقة بمرتبات مجزية.

الموقف من التجنيد، يجب أن يكون المتقدم معاف نهائيا أو انهى الخدمة أو مؤجل.

أبرز الوظائف المطلوبة

- مشرف مبيعات خارجية:

مؤهل عالي

ذكور فقط

السن: 27 - 35

المحافظات المطلوبة: المنيا - الاسكندرية - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف.

- مندوب مبيعات خارجية:

مؤهل عالي

ذكور فقط

السن: 21 – 30

المحافظات المطلوبة: القاهرة - الجيزة - الغربية - الشرقية - المنوفية - المنصورة.

- تلي سيلز:

مؤهل عالي

إناث

السن: 21 – 30

المحافظات المطلوبة: القاهرة - الجيزة - الغربية - المنيا.

- كاشير و محاسب خزينة:

مؤهل عالي

ذكور فقط

السن: 27 - 35

المحافظات المطلوبة: المنيا - الاسكندرية - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - بني سويف.

- أمين مخزن:

مؤهل عالي

ذكور فقط

السن: 27- 35

المحافظات المطلوبة: المنيا - الاسكندرية - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف.

- مندوب وسائق تروسيكل:

مؤهل متوسط

ذكور فقط

السن: 21- 30

المحافظات المطلوبة: المنيا - الاسكندرية - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - بني سويف.

- عمال تحضير(مخازن):

مؤهل متوسط

ذكور فقط

السن: 21- 30

المحافظات المطلوبة: المنيا - الاسكندرية - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - بني سويف.