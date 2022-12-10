مطروح تنهي استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. 614 فرقة بـ 8 إدارات صحية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتهاء استعدادات المحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، وذلك بدءاً من غد الأحد 11 ديسمبر وحتى الخميس 14 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

60 مركزا ثابتا و554 متحرك

وقال الدكتور أحمد محمود البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، إن الحملة ستنطلق من خلال 60 مركزا ثابتا و554 مركزا متحركا، بإجمالي 614 فرقة على مستوى 8 إدارات صحية بالمحافظة.

تطعيم 121919 طفلا بمطروح

وأشار الدكتور شريف كامل علي، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، في بيان، إلى أنه مستهدف تطعيم 121919 طفلا متواجدا على أرض المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من المحافظات وغير المصريين على أرض مطروح، من خلال أعضاء الفريق الوقائي بالمديرية والإدارات والوحدات ومكاتب الصحة، وسيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في عدد 8 إدارات صحية، بإجمالي كمية الطعوم المطلوبة 3051 زجاجة فئة 50 جرعة، وعدد المشرفين اللصقاء 156 مشرفا، وعدد مشرفي الوحدة 96 مشرفا، وذلك تحت إشراف مديري الإدارات الصحية والمديرية.

المرور على المنازل

وأوضح «علي»، أنه سيتم تنفيذ حملة لمواجهة مرض شلل الأطفال من منزل إلى آخر في جميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تطعيم جميع الوافدين للمحافظة من أي مكان.