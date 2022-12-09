«صحة الشرقية»: استعدادات مكثفة لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استلام وتوزيع مستلزمات العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تم استلام أقلام التحديد والملصقات والبوسترات الدعائية الخاصة بالحملة، ومراجعة الكميات المستلمة وتسجيلها بسجلات المخازن.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتجهيز والاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا طارئا بمسئولة التطعيمات، ومراقب أول المديرية، ومراقبي الحملة، للوقوف على جاهزية جميع الإدارات الصحية في محافظة الشرقية، والتأكد من استيفاء توزيع حصص الطعوم، وبطاقات التطعيم، وخطة عمل السيارات المخصصة لنقل الفرق الإشرافية والفرق المشاركة بالعمل.

استلام مستلزمات الحملة

وكلف مديري الإدارات بحضور كافة مسئولي المخازن التابعين للإدارات على الفور لاستلام مستلزمات الحملة من البوسترات والملصقات والأقلام، مؤكدا على عقد الاجتماع الأخير صباح غدا السبت بمديري الإدارات ومسئولي الوقائي والتطعيمات، لمتابعة اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.