استعدادات مكثفة في «صحة السويس» لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال حملات للتوعية بضرورة التطعيمات للأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات، وكذلك تدريب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بفرق ثابتة بمكاتب الصحة ومختلف الوحدات والمراكز.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ومن جانبها أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، أن التطعيم متوفر في مكاتب الصحة ومن خلال الفرق المتنقلة من منزل لآخر، خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر الجاري.

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، برفع درجة الاستعداد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، مشدداً على تسخير كافة الإمكانيات من أجل الوصول لجميع الأطفال المستهدفين خلال المواعيد المعلنة للحملة القومية.

تدريب الفرق المشاركة في التطعيم

وعقدت «صحة السويس» تدريباً للفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم، والتي تستهدف 121883 ألف طفل في سن التطعيم، ويشارك في الحملة 305 فرق ثابتة ومتحركة، تضم «تمريض وطالبات التمريض والرائدات الريفيات والمشرفين اللصقاء وفرق إشراف المديرية والإدارات الصحية»، وذلك بحضور الدكتورة عبير العشري، المشرف المركزي من قطاع الطب الوقائي، علي الحملة بمحافظة السويس.