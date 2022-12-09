«الجيزة»: نستهدف تطعيم 1.6 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات مديرية الشئون الصحية لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك بدءا من الأحد 11 ديسمبر ولمدة 5 أيام.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة بمواقع التجمعات، مثل محطات السكك الحديدية والمترو ومحطات الأتوبيس والأسواق والميادين، بالإضافة إلى المرور على المدارس والحضانات وغيرها، إلى جانب التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأشار محافظ الجيزة أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة مليون و676 ألف طفل، وذلك من خلال 4470 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة لتغطية كافه قطاعات المحافظة.

التعاون مع الإدارات الصحية

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن موعد انطلاق الحملة، ومتابعة أعمال الحملة، بالتعاون مع الإدارات الصحية، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة، مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى والأحياء، موجها مسئولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الجميع بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة.

مراجعة معدات سلسلة التبريد

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عشماوي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل لآخر، إلى جانب مواقع التجمعات، وذلك على مستوى الإدارات الصحية، وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية.

كما تم توفير 41720 زجاجة طعم لازمة لتطعيم العدد المستهدف، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة، مؤكداً أن التطعيم مجاني دون أي رسوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.