12 مهمة لرجل الإطفاء.. أبرزها حماية المواطنين من الانبعاثات الكيماوية

رجل الإطفاء هو الجندي المجهول الذي يقتحم المخاطر والكوارث وقت فرار الناس رعبًا من تبعاتها، مهمته حماية الناس من المخاطر وطمأنتهم وقت الفزع، تجده في الحرائق واقفًا يحاصر النيران بجميع الوسائل حتى ينجح في إخمادها، وتجده على السلالم الهيدرولكية لسيارات الإطفاء يصعد الطوابق العليا لينتشل وينقذ العالقين المهددين بالمخاطر من جراء الحرائق.

مهاجم رجال الحماية المدنية

«الوطن» تنشر 12 مهمة لرجال الحماية المدنية وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية وهي كالتالي:

- تأمين أرواح المواطنين والأموال والممتلكات في حالات الكوارث وضد أخطار الحريق والمفرقعات واتخاذ الإجراءات الوقائية وفقاً للقوانين والقرارات والتعلىمات المنظمة لذلك.

- وضع البرامج الخاصة بالتدريب على أعمال الحماية المدنية والإطفاء والإنقاذ البري والنهري والمفرقعات ومتابعة تنفيذها بعد إعتمادها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- توفير المعدات والمهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإدارة وتحديثها وفقاً لأحدث التقنيات العالمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة وخارجها.

- الانتقال في الحوادث والحرائق وغيرها من الكوارث الهامة أو التي يمتد تأثيرها لأكثر من محافظة وتقديم العون لأجهزة الحماية المدنية بها .

- تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ البري والإنقاذ النهري والكشف عن المفرقعات وتأمين المواد الكيميائية الخطرة والمصادر المشعة وإبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت بجميع أنواعها الصناعية والتجارية والسياحية والمباني المرتفعة والمرافق العامة والمنشآت الهامة وكذلك وسائل الإنتقال والإتصالات من الأخطار وفقاً للقوانين والقرارات والتعلىمات المنظمة لذلك .

- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بقواعد الحماية المدنية ووسائله وأهدافه ويكون للإدارة حق الإتصال المباشر بالوزارات والقوات المسلحة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والمحليات وغيرها من التعاون بينها بشأن تنفيذ ما تتطلبه أعمالها ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك .

- إعداد الإحصائيات المتعلقة بخدمات الإطفاء وتصنيفها ومتابعة معدلات تنفيذ خطط الإطفاء وتقييم الآداء وتقديم تقارير دورية .

- إجراءات ومتابعة تنفيذ إشتراطات الوقاية للمباني والمنشآت من أخطار الحريق وذلك بإجراء المعاينات لكافة المنشآت العامة والخاصة والصناعية والتجارية والخدمية وغيرها.

- إحكام الرقابة على المناجم والمحاجر وشركات الأدوية ومصانع المواد الكيميائية المرخص لها تخزين وإستخدام المواد المفرقعة والتي في حكمها والصادر بها قرار وزير الداخلية ، وذلك من خلال خطة مرورات موضوعة على مستوي الجمهورية.

- التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين تحركات ونقل المواد الخطرة بين أماكن التخزين ومواقع العمل ، وكذا تم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية والمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة لتأمين تحركات المواد المشعة .

- التنسيق بين الإدارة العامة للحماية المدنية وإدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة وكذا مع كافة الجهات المعنية لتحديد دور كل جهة حال مواجهة استخدام أسلحة الدمار الشامل.

نشر الوعي

- نشر وتنمية الوعي المجتمعي حيث إن مجهودات الدولة المصرية كبيرة و لكنها وقت الكارثة قد تحتاج إلى وقت طويل لتوجيه الدعم إلى المناطق المنكوبة شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم فقد تتعرض الدولة لكارثة تؤثر في قطاعات كبيرة في المجتمع ، ومن هنا تأتي قوة المجتمع ذاته في مواجهة الكوارث من خلال تجميع القوي الفردية الصغيرة والعمل الجماعي حتى يتسني تكوين جبهة صلبة قوية وموحدة للمواجهة ، وبهذا يمكن مواجهة الكوارث بثبات وقوة بمساعدة أفراد المجتمع أنفسهم.