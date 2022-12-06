الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة في شارع البوسطة بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن نشب حريق داخل شقة سكنية، دون وقوع أي أصابات أثر الحريق.

حريق بشقة سكنية

كانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا من الشرطة، بنشوب حريق داخل شقة فى شارع البوسطة بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت قوات الحماية على الفور إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفُرض كردون أمني في محيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده.

الحماية المدنية سيطرت على الحريق

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أى إصابات أثر الحريق وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.