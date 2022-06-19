أوكرانيا: قوات موسكو تقتل رجل إطفاء محلي في «سكادوفسك» بمنطقة «خيرسون»

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل رجل إطفاء محلي في بلدة «سكادوفسك» بمنطقة «خيرسون» على يد القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الأوكرانية، إن «موسكو»، تحتجز حوالي 600 شخص في غرف التعذيب بـ«منطقة خيرسون»، مضيفة إنه يتم نقل بعض السكان إلى «شبه جزيرة القرم».

مقتل 5 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لـ«دونيتسك»

ولقى 5 مدنيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون، نتيجة قصف القوات الأوكرانية، لمدينة «دونيتسك»، وقالت مصادر: في غضون ساعتين، تم إطلاق 300 صاروخ وقذيفة مدفع على المدينة والبلدات المحاذية.

من جانبها، أشارت مصادر، إلى أن كتيبة «آيدار» الأوكرانية، التي تصفها «موسكو» بـ «النازية» استسلمت لقوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية في منطقة متلكينو قرب «سيفيرودونيتسك» الواقعة في شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن تطهير المنطقة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن مسلحي الكتيبة وقيادتهم استسلموا لقوات جمهورية «لوجانسك» الشعبة.

«سول»: نتحقق من صحة مقتل 4 كوريين تطوعوا للقتال في أوكرانيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس السبت، إنها تتحقق من صحة بيانات «موسكو» التي أظهرت مقتل 4 كوريين تطوعوا للقتال إلى جانب «قوات كييف».

وكانت وزارة الدفاع الروسية، كشفت في وقت سابق، أن 13 كوري جنوبي دخلوا أوكرانيا لمساعدة الأوكرانيين في الحرب «الروسية الأوكرانية»، وأن 4 منهم لقوا حتفهم أثناء القتال، بينما غادر 8 آخرون أوكرانيا، وبقي واحد لا يزال في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

برلماني روسي: ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة «كالينينجراد»

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في «مجلس الاتحاد» الروسي قسطنطين كوساتشيوف، إلى أن ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة «كالينينجراد».

وفي وقت سابق، قال حاكم «مقاطعة كالينينجراد» الروسية أنطون خانوف، إن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام «فيلنيوس» إلى «الاتحاد الأوروبي»، وفقا لما ذكرته شبقكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أشار مدير وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، دميتري روجوزين، إلى أن وكالات الفضاء الغربية تتجه نحو الحرب، محذرا في تصريح لقناة «روسيا 24» الروسية، من أن جنون الأجهزة عالية التقنية المعتمدة على الكهرباء يمكن أن يركع حضارة الغرب على ركبتيها.

وفي تركيا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات مع السويد حول عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ما لم تضع السويد حدّا لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

«إيني»: المعروض حاليا من الغاز من السوق الخارجية يتجاوز الطلب

اقتصاديا، قالت شركة «إيني» الإيطالية للنفط، إن «روما» ليست مستعدة للتخلي الفوري عن إمدادات غاز موسكو، وأوضح رئيس الشركة كلاوديو ديسكالزي في تصريح لصحيفة «لا ريبوبليكا » الإيطالية، إن المعروض حاليا من الغاز من السوق الخارجية يتجاوز الطلب، وإذا توقفت إمدادات «موسكو» الآن، فلن تتأثر بلاده.

وأشار ديسكالزي، إلى أن خزانات بلاده من الغاز في الوقت الحاضر ممتلئة بنسبة 54%، وبحلول شهر أكتوبر المقبل يجب أن تكون عند مستوى 70-80%، وهو ما سيسهله مضاعفة إمدادات الجزائر.