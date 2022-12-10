إحالة أوراق سائق متهم بقتل شخص في سوهاج للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم «ح.ع. م»، 29 عاما، سائق، إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 8 يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل المجني عليه «ف. ص»، بدائرة قسم الكوثر، وإشعال النيران في جثته.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم الكوثر، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجني عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات تبين مقتل المجني عليه وإشعال النار في جثته داخل سيارة بقسم الكوثر على الطريق العام.

وبالفحص أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث تربطه به علاقة عمل وطلب منه نقود لعلاج نجله إلا أنه رفض، فقرر سرقته أثناء عمله في توزيع أكياس بلاستيكية على المصانع في قسم الكوثر، وفي يوم الحادث استقل معه السيارة وفي أحد الأماكن على الطريق أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق عليه النار حتى لقي مصرعه، وعندما تأكد من وفاته سكب على الجثة البنزين وأشعل بها النيران لإخفاء معالم الجريمة، واستولى على النقود وفر هاربا.

ضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قررت حكمها المتقدم.