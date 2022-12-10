ناجي قمحة: توقيت انعقاد القمة العربية الصينية في غاية الأهمية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنّ توقيت انعقاد القمة العربية الصينية الأولى في العاصمة السعودية الرياض في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات العربية الصينية ممتدة، وتتمتع بأسس قوية وتأسست على حضارات وثقافات قديمة ولها أسس تجارية.

الصين شريك تجاري رئيسي لمعظم الدول العربية

أضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الصين شريك تجاري رئيسي لمعظم الدول العربية: «العرب الآن يقفون في مساحة مختلفة من الإدراك للتحديات القائمة، والدولة المصرية لم تدخر جهدا طول السنوات السابقة لترسيخ العمل العربي المشترك».

الدولة المصرية ابتكرت مجموعة من الآليات

وتابع أن الدولة المصرية ابتكرت مجموعة من الآليات والأدوات للتقارب العربي، حيث خلقت دوائر مصالح ومنفعة بين مجموعة من الدول المختلفة، مثل تجمع المشرق والتجمع مع بعض دول الخليج العربي مثل الإمارات والسعودية والبحرين.

منتدى التعاون العربي الصيني مؤسس منذ عام 2004

وأشار قمحة، إلى أنّ منتدى التعاون العربي الصيني مؤسس منذ عام 2004، ولكن شهد عقد القمة الأولى أمس، حيث لعبت الدولة المصرية دورا كبيرا في اتجاه الدول العربية شرقا، ومن هنا كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.