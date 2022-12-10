عضو بـ«الشيوخ»: القمة العربية الصينية محورية وكلمة الرئيس السيسي كاشفة

ثمن النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقمة العربية الصينية، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

القمة العربية الصينية

ولفت «الجندي» في بيان، إلى أن القمة العربية الصينية، تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع مواجهة العديد من التحديات، سواء الاقتصادية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد دول عدة، فضلا عن التحديات السياسية التي تواجه بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس، انصبت على أهمية ضرورة الدعوة المستمرة نحو وقف الحرب، والاتجاه نحو التكاتف لحل الأزمات، تأكيدا للتاريخ الحديث المليئ بالمعارك المتعددة، من أجل التحرر والتنمية وبناء الاقتصاد.

قضية الأمن المائي العربي

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إشارة الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الصينية، إلى قضية مهمة وحيوية، تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود من أجل إيجاد حلول مشتركة تحقق الأمن القومي، ألا وهي قضية الأمن المائي العربي، مشيرا إلى أن تلك القضية لا بد وأن يتم النظر إليها من مبدأ تحقيق مصلحة واستقرار العديد من الشعوب، لتحقيق التنمية المنشودة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها غالبية دول العالم.

التحديات الراهنة

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية دائما ما تؤكد على دعمها الكامل لآليات العمل العربي المشترك من اجل مواجهة التحديات الراهنة، من خلال وضع الآليات والسبل اللازمة لتدعيم الحضارة المصرية الصينية، وتعزيز سبل التعاون الصيني العربي المشترك المبني على رؤى ومقترحات تعزز دائما من عملية التواصل بين دول العالم وبعضها البعض لتحقيق المصلحة المنشودة.