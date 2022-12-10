ناجي قمحة: كلمة الرئيس بالقمة العربية الصينية كانت جامعة شاملة مانعة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الصينية، كانت جامعة شاملة مانعة، إذ كانت كلمة للتاريخ، كما أن البيان الختامي للقمة، جاء مطابقا للكثير مما تضمنته.

القمة تناولت أبعادا مختلفة

أضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ القمة تناولت أبعادا مختلفة تشرح بصورة بسيطة تاريخ وتطور العلاقات العربية والصينية، والتاريخ المشترك الثقافي والحضاري الذي جمع بين العرب والصين، ودور الحضارة العربية والحضارة الصينية في التأسيس لما بلغه العالم الآن من تطور على الأصعدة كافة.

الكلمة تضمنت مجموعة من القضايا الملحة

وتابع رئيس تحرير السياسة الدولية أن الكلمة تضمنت مجموعة من القضايا الملحة على الساحة، مثل احترام القانون الدولي ومبادئه، وعلى رأس ذلك حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والاتفاق على العمل على تطبيق القانون الدولي والتعاون بين الدول الصديقة من أجل محاولة حلحلة الأزمات الكبيرة التي يعاني العالم منها، وعلى رأسها أزمة الغذاء.

وأردف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، «ينبغي على هذه الدول المجتمعة بما يجمعها من روابط صداقة ورغبة في تفعيل هذه الصداقة عبر سياسات ممهنجة أن تعمل على تهدئة الأوضاع العالمية، لأنه ليس من مصلحة الجميع استمرار العالم في هذه الأزمات العسكرية في ظل تداعيات أزمات أخرى مرّ بها العالم مثل جائحة كورونا».