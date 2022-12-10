أخصائي جراحة عظام: تحديات الإنترنت تؤدي لإصابة الأطفال بالشلل

قال الدكتور بيشوي نبيل، أخصائي جراحة العظام، إن الأطفال الآن أكثر وعيًا مقارنة بالماضي، لأنهم لديهم قدرة على التعامل مع الإنترنت وإنشاء حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحديد أولوياتهم ورغباتهم في مشاهدة المحتويات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجب على الطفل إدارك عدم سهولة وإمكانية عمل التحديات التي تنتشر على الإنترنت لأنها تشكل خطورة على سلامتهم.

تحديات الإنترنت تحتاج لتدريبات شهور متتالية

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن التحديات التي تظهر على الإنترنت في مدة قصيرة تحتاج لتدريبات شهور متتالية، ومن هنا تكمن الخطورة في أن الطفل لا يكون لديه إدراك لذلك ويشعر ببساطة التحدي، ذاكرًا الطفل أحمد خالد، بطل الجمهورية في الجود وضحية أحد تلك التحديات الخطرة التي أسفرت عن إصابته بالشلل فضلًا عن بعض الكسور: «تحديات الإنترنت تؤدي للإصابة بالشلل».

أبرز الإصابات الناتجة عن تحديات الإنترنت

وأشار أخصائي جراحة العظام، إلى أن حالة الطفل أحمد خالد ليست الأولى، ولكن هناك حالات أخرى كثيرة متنوعة في الإصابات، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يصابون من جراء تلك التحديدات بالكسور التي تحتاج إلى «التجبيس» أو العمليات، وهناك بعض الأطفال يعودون لطبيعتهم وبعضهم يصابون بإعاقات في حركتهم، يأتي ذلك فضلًا عن الإصابات الشديدة مثل الشلل الذي حدث للطفل أحمد، نتيجة إصابة العمود الفقري ومن ثم تأثر النخاع الشوكي أو الأعصاب، وبالتالي لا يقدر على تحريك ذراعه أو رجله مرة أخرى.