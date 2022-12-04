خبير اتصالات: مصر تتربع على عرش أفريقيا في متوسط سرعات الإنترنت الثابت (حوار)

كشف المهندس محمد شفيق، خبير الاتصالات، عن تحسن كبير في خدمات الاتصالات بمصر، مشيرًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا تقوم به وزارة الاتصالات والشركات العاملة في السوق المصرية لتطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات.

وأضاف «شفيق» في حواره لـ«الوطن»، أن هناك استجابة كبيرة من الجهاز والشركات لحل مشاكل المستخدمين، بالإضافة الى إعلان عن قواعد التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 72 ساعة بدون تحمل المستخدم أية تكاليف إضافية لعملية التنقل.. وإلى نص الحوار

في البداية نود معرفة رأيك في خدمات الاتصالات بمصر؟

في الحقيقة شهدت السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في خدمات الاتصالات بمصر وهذا ناتج عن قيام الشركات العاملة في السوق المصرية بضخ استثمارات كبيرة لتحسين الخدمة بتوجيه من وزارة الاتصالات، وبالفعل سرعة الإنترنت تحسنت بشكل واضح، واليوم أصبحت مصر تتربع على عرش القارة الإفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول إفريقيًا، بمتوسط سرعات يفوق 40 ميجابت/ث يصل إلى 47 ميجا تقريبا.

وما أبرز التحديات التي تواجه تحسين الخدمات؟

في الحقيقة التحديات دائما موجودة، وعدد العملاء بالسوق المصرية هو الأكبر في المنطقة، لذلك يجب أن يتم تطوير الخدمات بشكل دائم ومستمر، وأنا أرى وزارة الاتصالات لديها رؤية واضحة لتحسين الخدمات، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية من خلال اعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات.

وما مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات؟

المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع، الشركات والجهاز، وأعتقد أن الجهاز يقوم بالعمل الدائم لتحسين الخدمات، مؤخرا قام الجهاز القومي بإزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطات محمول جديدة، واعتماد استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصوتية، من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية «VoLTE» كل هذه الإجراءات تساهم في تحسين الخدمات.

لكن لازال هناك بعض المستخدمين يشتكون من سوء الخدمة؟

أي مستخدم لديه الحق في الشكوى إذا كان لا يحصل على خدمة مناسبة، وأعتقد أن الجهات المعنية سواء كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الشركات تقوم بالعمل على حل هذه الشكاوى، وهناك تقرير يتم إصداره من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأرى أن هناك استجابة كبيرة من الجهاز والشركات لحل مشاكل المستخدمين، فتوجد إتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

وأخيرًا ما رأيك في تطبيق My NTRA؟

هذا التطبيق ممتاز للغاية لأنه تطبيق تفاعلي أحد أهم أهدافه تسهيل الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية لمستخدمي المحمول من أفراد وشركات، وأصبح التطبيق حاليا من التطبيقات الرائدة ليس في مصر فقط وإنما على مستوى عالمي من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي.