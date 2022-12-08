بدء التسجيل في جامعة الطفل داخل 7 منشآت حكومية وأهلية.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء التسجيل للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023، اليوم، في 7 جامعات حكومية وأهلية، مؤكدة أن جامعة الطفل تهتم بتنشئة الأطفال وتنمية مهاراتهم في مختلف النواحي الحياتية.

أسماء الجامعات المتاح التقديم لها اليوم

وأضافت عبر صفحة جامعة الطفل الرسمية، أن الجامعات التي تم فتح باب التقديم لها اليوم هي جامعة جنوب الوادي وجامعة بني سويف وجامعة سوهاج وجامعة الوادي الجديد وجامعة الأقصر وجامعة السويس وجامعة الجلالة، مؤكدة على غلق باب التسجيل تلقائيًا في كل جامعة على حدة عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضحت الأكاديمية، أن التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات، وتختفي كل جامعة يتم اكتمال الأعداد بها تلقائياً من قائمة التسجيل، مؤكدة على أن الأطفال مسؤولية ذويهم وأولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة والأكاديمية.

مواعيد الدراسة بجامعة الطفل

وأكدت إعلان مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة وحال تخلف أي طفل عن الحضور يسقط حقه في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولي أمره المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، أن برنامج جامعة الطفل، هو برنامج يتبعها ولا يحق لأي جهة أو جامعة استخدام جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من الأكاديمية، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب القبول بالجامعات التي لم يتم اكتمال الدراسة بها في وقت لاحق، عند اكتمال الدراسة للطلبة المسجلين في السنوات السابقة.