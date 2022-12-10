زيوت طعام وجبن فاسد في أكبر حملة أمنية على مخازن سلع بير السلم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، عُثر بداخل المخزن على (1,459 طن زيت طعام- 600 كيلو جرام "جبن" وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

(مسئول عن مصنع ومعمل لتقطير وتعبئة المياه- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتعبئة زجاجات مياه مقطرة عقب تنقيتها بفلاتر يدوياً وتدوين عليها مياه مقطرة -بخلاف الحقيقة- ودون وجود أى معدات تُستخدم فى عمليات معالجه وتقطير المياه، وعقب ذلك يقوم ببيعها لإستخدامها فى الأغراض الطبية والصناعات الغذائية والدوائية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعثر بداخل المصنع على (460 زجاجة مياه مقطرة- 2 تنك بلاستيك زنة طن- 2 وحدة معالجة مياه "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 864 زجاجه فارغة- 3 أسطوانات غاز للتخلص من الأملاح بالمياه).

(مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المخبز "بدون ترخيص" وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة للتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخبز على (1,350 طن دقيق بلدى مُدعم).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.