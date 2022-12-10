عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية بعد تطوير منظومة الإشارات

تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الاشارات الجديدة على خط القاهرة / الاسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور السادة الركاب وتيسيراً عليهم تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الاسكندرية بدلاً من إختصارهم بمحطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى .

حيث تقرر إعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 إمتداد مسير قطارات [ 661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29 ] إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات [ 668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8 ] وبنفس التركيب والجداول المقررة .

والهيئة دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور السادة الركاب