ضبط رجل أعمال استولى على مليون جنيه من المواطنين بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة للاستيراد والتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في تجارة الدواجن والأدوات المنزلية مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منه لتوظيفها له في تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (250 ألف جنيه) من المُبلغ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.