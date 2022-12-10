ضبط محتال تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات دفع إلكتروني بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «إحدى المواطنات- مقيمة بمحافظة سوهاج»، بتضررها من قيام «أحد الأشخاص»، بإستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، والمربوطة على حسابها البنكى، بأحد البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة الإنترنت، والإستيلاء منها على مبلغ «200» ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة «مدير مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحموله - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة»، إذ استغل المذكور طبيعة عمله، وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء المحل، والإستيلاء على بيانات تلك البطاقات.

وفي وقت لاحق دخل على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة الإنترنت، طالبا شراء منتجات وخدمات باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول)، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.