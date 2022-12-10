رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير ترعة السويس بحي «الجناين»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس، بحي الجناين، بطول 7 كم، مؤكّدًا أهمية استكمال هذا المشروع بمراحله المختلفة، إذ يسهم في تأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب فضلاً عن إبراز الشكل الجمالي للمنطقة وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة.

ووجه مدبولي، بسرعة توفير 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط وكذا 100 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بمحافظة السويس.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ترعة السويس

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، الذي أوضح أنَّه تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ترعة السويس، وتنفيذ مشروع ممشى وكورنيش على جانبي الترعة بطول كيلومتر واحد، وتمّ التبطين للحفاظ على منسوب مياه الترعة، مؤكّدًا أنَّ محافظة السويس تتطلع إلى تنفيذ المشروع بطول الترعة حتى حدود محافظة السويس مع محافظة الإسماعيلية.

وأوضح العميد سامح الشهاوي، رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، أن المرحلة الثانية التي يتم تفقد أعمال تنفيذها اليوم تشمل تطوير 7 كم أخرى من إجمالي طول الترعة الممتد لنحو 40 كم داخل الحدود الإدارية لـ محافظة السويس، لافتاً إلى أنَّ المرحلة الحالية للتطوير تقوم للاتجاهين من كوبري الباسل حيث انتهاء المرحلة الأولى إلى كوبري «أم ملكة».

تأهيل وتبطين ترعة السويس

وأضاف «الشهاوي» أنَّه في إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس ضمن خطة التطوير، فقد تم تنفيذ حائط ساند من الدبش وسور من الطوب الاسمنتي، وكذلك تنفيذ مشاية من «الإنترلوك» بعرض متر واحد، إذ تمّ تنفيذ طول 350 مترًا طوليًا من البر الأيمن للترعة، إذ أصبح عرض الشارع على الجوانب 21 مترًا بدلًا من 10 أمتار.