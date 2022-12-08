وفد هولندي يزور مركز مطاي بالمنيا لمتابعة مشروعات التنمية المحلية

استقبل سيد سعيد رئيس مركز مدينة مطاي وفد دعم التنفيذ باتحاد البلديات الهولندية «VNG»، لتقديم الدعم الفني لكوادر الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عمر عثمان مدير مكتب «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، وأحمد محرز استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وزار الوفد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة مطاي، وأبدى إعجابه بالخدمات المقدمة والتنسيق الموجود بين الإدارات لتوصيل الخدمة للمواطنين، ثم التقى بمسؤولي الجمعيات الأهلية بمركز مطاي في ندوة بقاعة مجلس المدينة في حضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

التعاون المشترك بين الوحدات التنفيذية والمؤسسات الأهلية

وأوضح الدكتور عمر عثمان مدير مكتب «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن سبب الزيارة هو التعاون المشترك بين الوحدات التنفيذية والمؤسسات الأهلية في العمل على حل المشكلات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، مضيفاً أن المواطن لابد أن يتعاون مع المؤسسات التنفيذية وأن يشارك في صنع القرار ومتابعة المشروعات التنموية والحفاظ عليها.

دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وقال أحمد محرز، استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه جرى اختيار مركز مطاي لبدء مرحلة جديدة ضمن 4 مراكز على مستوى الجمهورية، وهي فرصة جيدة لتقديم نموذج رائد في التنمية بالمركز، وسيتم في هذه المرحلة التعاون بين المواطن ممثل في الجمعيات الأهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمسح المشكلات الموجودة بالمركز واستبيانها والعمل على وضع خطة لمعالجتها والوصول إلى خدمات متميزة لجميع المواطنين.

وتأتي الزيارة استمرارًا للتعاون بين وزارة التنمية المحلية وشركة اتحاد البلديات الهولندية في رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر ضمن خطوات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وفي إطار المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وأكد رئيس المركز تقديم كل سبل الدعم لتنفيذ خطوات ومراحل تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، فضلًا عن تسهيل مهمة عمل فريق استشاري دعم التنفيذ في إطار التعاقد المبرم بين وزارة التنمية المحلية واستشاري دعم التنفيذ «اتحاد البلديات الهولندية VNG International» لتقديم الدعم الفني لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظة، وفي إطار دور البرنامج في تحسين عمليات التخطيط لتقييم خدمات البنية الأساسية لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، واستمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والشركة الاستشارية في رفع مستوى الاستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر.